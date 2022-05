30 a 40 mil adeptos do Liverpool viajaram com bilhetes falsos

O governo francês revelou esta segunda-feira que entre 30 a 40 mil adeptos do Liverpool viajaram para Paris, para a assistir no último sábado à final da Liga dos Campeões de futebol, sem bilhete ou com um ingresso falso.







REUTERS

Em declarações aos jornalistas na capital francesa, o ministro do Interior lamentou a existência de uma "fraude maciça de bilhetes falsos" e criticou a "desorganização" das autoridades britânicas e também da UEFA."Foi verificada uma fraude maciça, em escala industrial, de bilhetes falsificados. 30 a 40 mil adeptos ingleses encontravam-se no Stade de France sem bilhetes ou com bilhetes falsificados", disse Gérald Darmanin, após uma reunião com a ministra do Desporto francesa, Amélie Oudéa-Castéra.Darmanin explicou que, a pedido da UEFA, foram impressos bilhetes físicos, em vez de apenas eletrónicos, e que essa decisão "abriu a possibilidade de fraude"."Na área de filtragem antes da entrada para o estádio, mais de 70% dos bilhetes eram falsos. Isso gerou problemas de segurança, o que levou à intervenção da polícia e das unidades de choque com gás lacrimogéneo, em algumas partes de forma desnecessária e desproporcional", confessou o ministro.O governante gaulês sublinhou que todos os problemas aconteceram nas áreas de acesso aos adeptos ingleses e que não houve nada a registar por parte das pessoas que foram apoiar o Real Madrid."A desorganização da chegada de adeptos britânicos efetuada pelo clube e pelos responsáveis britânicos complicou muito a situação", disse Darmanin, recordando "episódio semelhante" que aconteceu em 2019, em Madrid, na final disputada entre Liverpool e Tottenham.O ministro do Interior adiantou ainda que, no dia da final da Champions, que o Real Madrid venceu por 1-0, cerca de 80 pessoas foram detidas por tentarem roubar bilhetes junto de adeptos ingleses e espanhóis perto do Stade de France, que se situa na zona de Saint-Denis, nos arredores de Paris.