Emigrante português que matou a mulher e o filho na Suíça condenado a prisão perpétua

O Tribunal de Renens, na Suíça, condenou hoje o emigrante português de 53 anos, que matou a mulher e o filho a tiro, em Payerne, à pena de prisão perpétua.







O português natural de Santa Maria da Feira, acusado de ter alvejado a sua mulher e o seu filho mais velho, em 25 de abril de 2018, após uma violenta discussão no domicílio da vítima, foi condenado a prisão perpétua e a pagar uma indemnizarão de cerca de 60 mil francos suíços por danos morais à família da vítima.O Tribunal de Medidas Coercivas e Execução de Sentenças de Renens determinou ainda a expulsão da Suíça do arguido por 15 anos, prevista no Código Penal.Para o Ministério Público, o português natural de Santa Maria da Feira era um marido ciumento, possessivo e egoísta que, depois de ter sido abandonado pela mulher, planeou os homicídios."Trata-se de um crime planeado", concluiu o Ministério Público, afirmando que a arma do crime se encontrava dentro do seu veículo, devidamente carregada e com munições suplementares, na tarde em que o homicida se deslocou ao apartamento da sua mulher.Face às acusações, o homicida continuou a negar ter ido na noite do crime ao apartamento da sua mulher, de quem vivia separado há cerca de um ano, para a matar.Segundo o arguido, a arma do crime encontrava-se na mala do carro há alguns meses, para ir ao centro de tiro quando tivesse tempo livre.O Ministério Público explicou que já tinham sido apreendidas no passado, em Portugal, 10 armas ilegais ao emigrante português.O tribunal condenou o emigrante, além da prisão perpétua, a pagar um total de cerca de 240 mil francos suíços de indemnizações. O valor inclui as indemnizações por danos morais à família da vítima e as despesas jurídicas dos advogados das vítimas.Segundo as alegações do procurador, as declarações dos factos pelo arguido foram mudando ao longo do inquérito. Numa primeira fase, o emigrante negava os maus tratos à mulher, assim como a relação conflituosa que tinha com os filhos, principalmente com o mais velho, de 18 anos, que entrava em defesa da mãe sempre que havia agressões físicas ou verbais.O Ministério Público apurou, tendo em conta os inúmeros testemunhos dos dois filhos, que as agressões físicas e psicológicas eram regulares.Nos relatórios da polícia constam vários episódios de violência doméstica, e a última queixa da vítima registada foi meses antes do crime, quando o emigrante português lhe partiu o nariz.Nessa altura os filhos da vítima foram ouvidos e afirmaram que o pai era agressivo e ciumento e as discussões do casal eram frequentes.A relação do casal deteriorou-se ainda mais com a saída de casa da mulher.O pai de família ligava e controlava insistentemente a mulher ameaçando-a por várias vezes de morte por mensagens.O acusado foi descrito pelo Ministério Público como um indivíduo extremamente "egoísta", que em nenhum momento mostrou arrependimento pelo ato "atroz" que cometeu.Nas mensagens a que tiveram acesso, após a apreensão do telemóvel, era visível a possessividade do homem para com a mulher. Nessas mensagens, acusava a esposa de traição e de não o deixar ver os filhos, reiterando que se assim continuasse a iria matar.O Ministério Público afastou a possibilidade de internamento ou medidas terapêuticas, por se tratar de um indivíduo consciente dos seus atos e que não relevava qualquer transtorno psicológico."Ele preparou-se para o ato que viria a cometer. Ele estava determinado a matar", concluiu.O pedreiro, que vivia na Suíça desde 2006, negou em julgamento ter ido na noite do crime ao apartamento da mulher para a matar. Mas, na casa no centro de Payerne, onde a mulher, também portuguesa, vivia com os seus dois filhos, de 13 e 18 anos, o emigrante acabou por matá-la e ao filho mais velho com 30 tiros.