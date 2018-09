A atleta de 33 anos mudou-se para Portugal em 2004 após o Europeu de Futebol. Mais tarde, juntou-se ao clube dos Leões como atleta.

O novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, namora há vários meses com Katarina Larsson, triatleta e gestora nascida na Suécia, que se descreve como "loira, alta, muito, alta, muito faladora. Sou uma Viking em Portugal".



A partir de 2010, a atleta três vezes campeã da Europa de triatlo e com diversos títulos nacionais e internacionais de ciclismo, duatlo e aquatlo, começou a representar o Sporting.



