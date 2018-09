O actor estado-unidense Mark Wahlberg revelou recentemente a sua rotina para manter corpo e mente sãos. E esta rotina vai muito além do treino físico e de uma alimentação cuidada.

O actor partilhou pequenos pedaços do seu dia-a-dia com os mais de 10 milhões de seguidores na rede social Instagram.

Wahlberg , de 47 anos, acorda todos os dias às 2h30 da manhã e reza durante 30 minutos.

O pequeno-almoço é às 3h15 e depois vem o primeiro momento de exercício físico. Wahlberg treina durante 95 minutos e depois surge um segundo pequeno-almoço, na sua maioria das vezes, um batido de proteínas. E depois é hora de tomar banho e seguir para o campo de golfe, entre as 7h30 e as 8h.

Às 8h há espaço para um lanche antes de entrar para o contentor de criogénico, uma prática relativamente comum nos EUA, depois de exercício físico. A pessoa fica na câmara durante três minutos e a temperatura interna baixa até aos 200ºC… negativos. Estudos mostram que esta prática acelera o processo de recuperação do corpo depois de exercício físico. Milhares de atletas recorrem a esta prática depois dos treinos.





As horas seguintes servem para o actor e modelo pôr as reuniões em dia, ou passar tempo com a família. O almoço é servido às 13h, uma hora mais consensual, quando comparado à hora de pequeno-almoço.

Por volta das três, o ex-rapper que dava pelo nome de Marky Mark, vai buscar os seus quatro filhos à escola, antes de um último lanche, às 15h30. Meia hora depois é altura do último treino do dia, desta vez apenas durante uma hora.

Às 17h é tempo de um último banho e preparar para o jantar que é servido às 17h30.

Às 19h30 é hora de ir para a cama, horário cumprido escrupulosamente, afirma o actor no seu Instagram. São sete horas de sono e depois um novo dia pronto a começar às 2h30.