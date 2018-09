O cartel da família Los Castañas, que controla o tráfico de droga na região de Campo de Gilbratar, em Espanha, quer se vingar de quem publicou nas redes sociais 20 fotografias comprometedoras das suas festas, amantes e luxos.

O cartel da família Los Castañas, que controla o tráfico de droga na região de Campo de Gilbratar, em Espanha, quer se vingar de quem publicou nas redes sociais 20 fotografias comprometedoras das suas festas, amantes e luxos.



Em causa estão as publicações da conta de Instagram @cotilleolalinea (rumores de La Linea, uma povoação da região). O utilizador publicava fotografias dos traficantes em festas ou com amantes e prostitutas, acompanhadas por uma legenda que contextualizavam as imagens. "O patriarca e a sua mulher! Ele deixa a mulher e crianças em casa e sai com a amante, que está grávida. Depois aproveita-se da gravidez para ir celebrar com os três nesta imagem em Ibiza", descreve uma das legendas, descrita pela jornal espanhol El País.



De acordo com fonte da Guardia Civil ao El País, a conta de Instagram - que ficou offline na última sexta-feira - terá sido criada por um funcionário do cartel a quem os chefes deviam dinheiro. Os visados deviam dinheiro a muita gente e, mesmo assim, foram para Ibiza, o que terá sido levado como uma afronta: "Foram para a ilha [de Ibiza] sem avisar o resto do cartel e a dever entre 300 mil e 500 mil euros a muita gente", explica fonte da Guardia Civil.



A mesma fonte das autoridades espanholas dizem que as mulheres dos traficantes já tinham conhecimento das infidelidades dos marido. Contudo, com as fotografias publicadas a tornarem estas festas públicas, os visados montaram uma caça ao homem para encontrar o responsável pela conta de Instagram.





"Quem fez isto é um deles, porque tem os perfis de todos eles e sabia os detalhes. Está muito envolvido na organização", explica uma fonte policial, que também tem seguido com interesse este caso.