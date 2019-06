José Castelo Branco candidato às eleições legislativas? Parece que sim. O anúncio foi feito na página de Instagram do socialite que garante não estar a brincar.No passado sábado, Castelo Branco tinha prometido candidatar-se às legislativas caso a publicação chegasse aos 50 mil gostos. Dito e feito. A publicação contou com mais de 90 mil gostos e o "marchand" vai cumprir com o prometido.

O Movimento de Justiça Portuguesa foi o nome escolhido, acompanhado pela palavra de ordem 'basta!', e com um objetivo traçado por José: "As invejosas não pensem que isto será para brincar, porque não é. Será o Movimento de Justiça Portuguesa para salvar o país e travar essa gente doida que está nas assembleias".



Relacionado José Castelo Branco tem uma mensagem para os políticos: "Tenham todos juízo!" Continuar a ler



Ver esta publicação no Instagram DARLINGS! Uma publicação partilhada por José Castelo Branco (@jose_castelo_branco) a 1 de Jun, 2019 às 11:42 PDT Quanto a prioridades, Castelo Branco foca-se na educação, a Segurança Social e sublinha que pretende que Portugal "seja um país de liberdade e não de libertinagem". A candidatura deve ser apresentada até ao 41.º dia anterior à data das eleições, mediante inscrição no Tribunal Constitucional que deve aceitar o partido. Um mínimo de 7.500 cidadãos eleitores deve subscrever a criação do partido.