Quase dez anos depois de se conhecerem, Miley Cyrus e Liam Hemsworth casaram no domingo, dia 23 de Dezembro. A cantora e atriz de 26 anos e o ator de 28 celebraram a boda de forma íntima, na casa que partilham em Franklin, Tennessee.

O casal cruzou-se pela primeira vez no set do filme A Melodia do Adeus, uma adaptação ao cinema do livro de Nicholas Sparks. Ela tinha 17 anos e ele, 19.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth separaram-se e juntaram-se várias vezes, até se terem reconciliado em 2016.