A cantora Avril Lavigne anunciou esta quinta-feira o seu regresso ao mundo da música, depois de cinco anos afastada da ribalta devido a doença. No seu site, a canadiana deixou uma carta aos fãs, explicando que a ausência deveu-se à sua batalha com a Doença de Lyme, uma patologia infecciosa causada por bactérias transmitidas por carraças. O seu novo single chama-se "Head Above Water" e será lançado já no próximo dia 19 de Setembro.

"Passei os últimos anos em casa, doente, a combater a Doença de Lyme. Estes foram os piores anos da minha vida e tive de enfrentar batalhas físicas e emocionais", escreve. Na luta contra a doença, foi a música que a ajudou a vencer. "Ao ter objectivos e algo pelo qual lutar, a minha música ajudou a curar-me e a manter-me viva", revela Lavigne.

A canadiana de 33 anos conta que "Head Above Water", o seu primeiro single depois da longa ausência, foi também a primeira canção que escreveu. "Escrevi-a na minha cama durante um dos momentos mais assustadores da minha vida. Tinha aceitado a minha morte e sentia o meu corpo a desligar-se. Senti-me a afogar. Com se estivesse debaixo de água e precisasse de vir à tona para respirar", conta a cantora na sua carta aos fãs.





I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) 6 de setembro de 2018