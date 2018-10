Sara Barradas e José Raposo vão ser pais

A actriz publicou imagem nas redes sociais a dar a novidade.

Sara Barradas está grávida pela primeira vez. A actriz, de 27 anos, espera o primeiro filho com José Raposo.



A novidade foi anunciada pela própria no Instagram: "Pensamento do dia: Será que a mamã nos vai dar mais um maninho...? Ou será um humaninho?", escolheu como legenda.



Na imagem, é possível ver uma ecografia e um livro intitulado "A Minha Gravidez - Diário".



"Estou muito feliz", confirmou a actriz ao Correio da Manhã.



Sara e José Raposo, de 55 anos, casaram há sete anos. O actor tem dois filhos - Miguel, de 32 anos e Ricardo, de 26 - e dois netos.