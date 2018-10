Recorde-se que a polícia de Las Vegas reabriu esta semana a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por Mayorga contra Cristiano Ronaldo, pelos factos que remontam a 2009. "O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima", disse a polícia na segunda-feira.



Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A queixosa diz que foi violada por Ronaldo, que lhe "exibiu o seu pénis erecto" pedindo-lhe sexo oral, e a forçou a ter sexo anal, apesar de a jovem ter berrado "não, não, não".

Kátia Aveiro quebrou o silêncio sobre a polémica que envolve o irmão, Cristiano Ronaldo, que está a ser acusado por uma norte-americana de violação."Enquanto umas p*tas querem vencer na vida à custa do dinheiro dos outros, eu faço francesinhas para o melhor restaurante português no Brasil", lê-se numa frase que faz legenda de uma fotografia publicada no Instagram. A reacção acompanha uma fotografia da madeirense no restaurante da família, Casa Aveiro, em Gramado, Brasil.Além disso, noutras fotografias publicadas na mesma rede social, Aveiro continua: "A gente bem explica mas alguns entendem só o que lhes convém. Uns vencem na vida lutando por sonhos e trabalhando de forma honesta, outros simplesmente só poluem o mundo e envenenam os valores morais. Mas Deus não dorme e tudo o que fazes aqui, pois aqui irás pagar."