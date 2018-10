Relacionado Sara Barradas e José Raposo vão ser pais Recorde-se que o casal já tem um filho, Afonso, de 2 anos.

Pizzi, jogdor do Benfica, e a mulher, Maria Luís Barros, vão ser pais pela segunda vez. Em dia de aniversário do jogador do Benfica - celebra este sábado 29 anos - Maria Barros divulgou uma fotografia de família para dar conta da boa-nova."Hoje é um dia especial! O papá está de parabéns e estamos em festa. Não podíamos ter mais orgulho em ti, não podíamos ser mais felizes! E qual é a melhor maneira de vivermos este amor que nos escolheu aos dois para toda a vida? Multiplicando-o! Estamos grávidos outra vez", escreveu na legenda da imagem publicada no Instagram.