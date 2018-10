Ver esta publicação no Instagram

Happy Anniversary, @MichelleObama. For 26 years, you’ve been an extraordinary partner, someone who can always make me laugh, and my favorite person to see the world with.

Thank you @barackobama for 26+ years of love, trust, and respect - for being a man who always lifts up and honors me and our wonderful girls. Each day I’m with you, I’m reminded of what a treasure you truly are to us all. https://t.co/dfgJRMyWJj — Michelle Obama (@MichelleObama) 3 de outubro de 2018

A resposta surgiu minutos depois, via Twitter. "Obrigado, Barack, por mais de 26 anos de amor, confiança e respeito - por seres um homem que eleva e me respeita a mim e às nossas maravilhosas filhas. Cada dia que passamos juntos serve para me lembrar que és um verdadeiro tesouro para todos nós", lê-se na publicação da antiga primeira-dama.Ambas as publicações conquistaram rapidamente reacções dos internautas, que deixaram elogios ao casal presidencial e algumas críticas (ainda que escondidas) ao actual presidente, Donald Trump. "Temos muitas saudades vossas", é uma das frases usada como resposta aos Obama, cujo amor é igualmente elogiado. "A sério, vocês são adoráveis. Parabéns a ambos", são os votos de um dos seguidores de Michelle.