O ator neozelandês de 78 anos tinha vencido um linfoma. A sua morte foi descrita pela família como "repentina e inesperada".
Sam Neill, o ator e estrela de 'Jurassic Park' e de 'O Piano', morreu devido a uma pneumonia. A informação foi avançada pelo agente do ator, citado pela Associated Press, depois de a família ter referido que Sam teve uma morte "repentina e inesperada".
Sam NeillRichard Shotwell/AP
Neill morreu na segunda-feira, aos 78 anos, em Sydney, na Austrália. O agente realizou um comunicado público esta quinta-feira, depois de "imprecisões e mentiras descaradas" que circulavam após a morte do ator.
Em 2023, o ator tinha sido diagnosticado com um tipo raro de linfoma, mas a família avançou que Neill estaria já livre de cancro. "Sam estava rodeado da família e morreu com a dignidade que caraterizou toda a sua vida", escreveu a família. "Antes de adoecer, Sam lutou com bravura e venceu um linfoma com um novo tratamento chamado terapia CAR-T", explicou o agente, Philip Grenz.
O agente revelou ainda que Neill estava a trabalhar em quatro filmes, que irão sair nos próximos meses.
Sam Neill nasceu em 1947, na Irlanda do Norte, tendo-se mudado para a Nova Zelândia em 1954. Depois de ter passado pelo curso de direito, que não concluiu, começou a integrar produções da Universidade de Canterbury. Tornou-se ator profissional no Downstage Theatre.
Depois de algumas participações na televisão local, Neill teve um primeiro papel de destaque no filme Sleeping Dogs, em 1977, o primeiro filme neozelandês a estrear em território norte-americano. Fez parte da obra vencedora de um Óscar, O Piano, em 1993, e interpretou o protagonista Alan Grant em Jurassic Park, filme de Steven Spielberg. O ator passou ainda pela série 'Peaky Blinders'. Foi indicado ao Globo de Ouro depois da atuação na série Reilly, Ace of Spies, em 1983.
Sam Neill, estrela de 'Jurassic Park', morreu de pneumonia