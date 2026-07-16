Sam Neill, estrela de 'Jurassic Park', morreu de pneumonia

O ator neozelandês de 78 anos tinha vencido um linfoma. A sua morte foi descrita pela família como "repentina e inesperada".

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Sam Neill, o ator e estrela de 'Jurassic Park' e de 'O Piano', morreu devido a uma pneumonia. A informação foi avançada pelo agente do ator, citado pela Associated Press, depois de a família ter referido que Sam teve uma morte "repentina e inesperada".



Sam Neill Richard Shotwell/AP

Neill morreu na segunda-feira, aos 78 anos, em Sydney, na Austrália. O agente realizou um comunicado público esta quinta-feira, depois de "imprecisões e mentiras descaradas" que circulavam após a morte do ator.

Em 2023, o ator tinha sido diagnosticado com um tipo raro de linfoma, mas a família avançou que Neill estaria já livre de cancro. "Sam estava rodeado da família e morreu com a dignidade que caraterizou toda a sua vida", escreveu a família. "Antes de adoecer, Sam lutou com bravura e venceu um linfoma com um novo tratamento chamado terapia CAR-T", explicou o agente, Philip Grenz.

O agente revelou ainda que Neill estava a trabalhar em quatro filmes, que irão sair nos próximos meses.

Sam Neill nasceu em 1947, na Irlanda do Norte, tendo-se mudado para a Nova Zelândia em 1954. Depois de ter passado pelo curso de direito, que não concluiu, começou a integrar produções da Universidade de Canterbury. Tornou-se ator profissional no Downstage Theatre.

Depois de algumas participações na televisão local, Neill teve um primeiro papel de destaque no filme Sleeping Dogs, em 1977, o primeiro filme neozelandês a estrear em território norte-americano. Fez parte da obra vencedora de um Óscar, O Piano, em 1993, e interpretou o protagonista Alan Grant em Jurassic Park, filme de Steven Spielberg. O ator passou ainda pela série 'Peaky Blinders'. Foi indicado ao Globo de Ouro depois da atuação na série Reilly, Ace of Spies, em 1983.