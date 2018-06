Rapper morreu no dia 18 de Junho. Alegado homicida foi preso após uma perseguição policial.

Foi detido um suspeito do homicídio do rapper XXXTentacion, que ocorreu no dia 18 de Junho. O detido tem 22 anos e está indiciado por homicídio em primeiro grau.



De acordo com o site TMZ, a detenção deu-se depois de uma perseguição policial. O suspeito foi ainda acusado de ter violado a liberdade condicional e de guiar sem carta de condução.



No dia 20, durante uma vigília pelo rapper, a sua mãe contou que tinha sido notificada sobre uma detenção.



XXXTentacion (cujo nome verdadeiro é Jahseh Dwayne Onfroy), de 20 anos, morreu baleado no dia 18 de Junho enquanto conduzia em Los Angeles. A sua morte foi declarada no hospital. Foi roubada uma mala da Louis Vuitton da viatura.