Com 21,4 milhões de seguidores no Instagram, Georgina Rodriguez já não é só a namorada de Cristiano Ronaldo. Em apenas quatro anos, a espanhola – que trabalhava na loja da Gucci, na calle Ortega e Gasset, em Madrid, tornou-se uma marca, conquistou o seu espaço na moda e acaba de ser capa da edição brasileira da revista Vogue. Com um look integral Louis Vuitton, sapatos vermelhos de salto alto, uma carteira Bleecker e no pulso um dos seus relógios favoritos, um Patek Philippe, de 45 mil euros, Georgina, de 26 anos, publicou algumas fotos da produção fotográfica no Instagram, com a legenda: "A minha primeira vez na Vogue Brasil".Na última quarta-feira, quase ao mesmo tempo em que o mundo ficou a saber que CR7 está infetado com Covid-19, a namorada do melhor jogador vencedor de cinco bolas de ouro encontrava-se no hotel Le Maurice, em Paris, com uma jornalista da revista Paris Match a quem deu uma entrevista, em que revelou como conheceu a estrela do futebol. "Foi amor à primeira vista. Conhecemos-nos na rua, em Madrid, quando eu voltava para casa, sem ousar falar um com o outro. Algum tempo depois, ele veio fazer compras na loja de luxo onde trabalhei como vendedora. Foi aí que conversamos pela primeira vez. Cristiano é uma das melhores pessoas que conheço. Ele protege-me e entre nós há um vínculo muito forte. E não posso negar o óbvio: É uma bomba! Tudo me atrai nele", contou. Quando terminou a sessão regressou, num avião privado, a Turim, para junto dos quatro filhos. Georgina só é mãe de Alana Martina, de 2 anos, mas considera os três filhos de CR – Cristiano Jr., de 10 anos, e os gémeos Eva e Mateo, de 3 – como seus.Sobre voltar a ser mãe, Geo afirmou à Vogue que "sim, definitivamente", e em relação ao casamento revelou que não há nada planeado. Quanto ao seu trabalho como modelo diz que "não é fácil enfrentar tantas restrições porque os seres humanos precisam de socializar". Com uma agenda própria, Geo é uma celebridade internacional e desde que a família se instalou em Turim, em 2018, vai a mais eventos sozinha do que com CR. É convidada para galas da UNICEF, desfiles exclusivos das maiores marcas de moda, como Balmain ou Louis Vuitton, e para o Festival de Veneza, onde posou ao lado de Pedro Almodóvar. Com um número de seguidores maior do que muitas estrelas da música e do cinema, há marcas dispostas a pagar milhões para que ela partilhe os seus produtos no Instagram.Geo também falou das suas ações humanitárias com os mais necessitados. No início do confinamento leiloou vários vestidos de festa e uma camisola de CR7, cuja receita, de 20 mil euros reverteu a favor da iniciativa #YoMeCorono do Doctor Bonaventura Clotet para investigar e acelerar a resposta científica para a Covid-19. Doou 20 mil máscaras às crianças de uma associação espanhola. "Esta pandemia está a ser tão difícil que queria ajudar que mais necessita. Doei comida, brinquedos a uma igreja e leiloei roupa. A solidariedade faz parte da minha essência, sou mais feliz quando ajudo. Quem sabe este seja o segredo da felicidade", disse Georgina Rodriguez.