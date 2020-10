Isabel II faz a primeira aparição em sete meses, mas não usa máscara

A rainha do Reino Unido, Isabel II, realizou esta quinta-feira a sua primeira aparição em eventos públicos em mais de sete meses, com uma visita a um centro de pesquisa militar Porton Down, em Salisbury, que esteve envolvido nas análises ao ataque com o agente nervoso Novichok ao antigo espião russo Sergei Skripal.

A monarca, de 94 anos, estava desde março na sua residência oficial, o Castelo de Windsor, onde realizava os seus deveres reais remotamente por vídeo ou telefone.

Na sua primeira saída pública em vários meses, Isabel II esteve junto do seu neto, o príncipe William, e nenhum destes usou máscaras de proteção, embora tenham estado com distanciamento e todos com quem privaram realizaram testes à Covid-19 antes da visita.

A decisão de não usarem máscara suscitou críticas, uma vez que britânicos são obrigados a usá-la em eventos realizados em espaços fechados.