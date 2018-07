"Ser o produtor executivo desta série será uma experiência incrível, especialmente considerando o talento das pessoas que estão a trabalhar muito para dar vida ao projecto. A história da minha vida tem muitas semelhanças com os altos e baixos que a equipa vai enfrentar na série", afirmou na altura Ronaldo.

O Facebook pode vir a ter um reality show onde segue o dia-a-dia de Cristiano Ronaldo, ao jeito de Keeping Up With The Kardashians. Segundo a Variety, estão a decorrer conversações entre a plataforma de Mark Zuckerberg e o futebolista e o negócio pode valer algo como 10 milhões de dólares - cerca de 8,5 milhões de euros - por 13 capítulos, ao desportista.Esta não seria a primeira experiência de reality show do Facebook que, em Janeiro, introduziu no Facebook Watch o programa Tom vs.Time, que segue o quotidiano do jogador de futebol americano Tom Brady.A confirmar-se, esta será a segunda colaboração de Cristiano com oFacebookWatch, já que em Maio passado, o capitão daseleção nacional anunciou que será produtor executivo de uma série juvenil sobre futebol e a vida adolescente.