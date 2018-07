Actor disse ainda ter completado a tese de mestrado. Mas no curso que frequentou, a mesma não existe.

O actor José Carlos Pereira celebrou ontem, nas redes sociais, ter conseguido o grau de mestrado em Medicina, pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Contudo, a novidade ficou marcada por duas polémicas.



Primeiro, depois de uma página de Facebook ter indicado que Pereira tinha recorrido ao Photoshop para criar uma imagem sua com bata de médico, o actor alterou a legenda da sua imagem. Agora, a informação indica que é uma montagem criada pela namorada.



A imagem foi descortinada pela página de Facebook O Gato Político.



Depois, vários seguidores de José Carlos Pereira no Instagram indicaram-lhe que, para completar o mestrado, não se tem que apresentar tese como ele alega. Na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é necessária a apresentação de um relatório de estágio do sexto ano.



Mas antes ainda de poder exercer medicina e ser médico, como assinala na publicação, José Carlos Pereira tem que se inscrever na Ordem dos Médicos, fazer a prova de seriação, e iniciar o ano de internato.