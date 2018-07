O músico, de 63 anos, informou ter um cancro agressivo, mas que foi submetido a cirurgia, estando no processo de recobro.



Elvis Costello revelou estar a lutar contra um cancro "agressivo", motivo que o levou a cancelar a digressão europeia que tinha agendada para este ano.



O músico britânico deixou um comunicado no Facebook a falar sobre o seu delicado estado de saúde, explicando que se submeteu a uma operação para tratar a doença.



Costello revelou que o seu médico lhe disse que "raramente tinha visto um cancro tão pequeno mas tão agressivo que pudesse ser destruído com apenas uma cirurgia simples".



No entanto, o músico explica que não esperava ter tantas dificuldades a voltar ao palco. "Tenho de aceitar que vai levar mais tempo do que eu queria para recuperar totalmente as minhas forças", lamentou.



Costello já recebeu um Grammy e inúmeros prémios ao longo da sua carreira de 48 anos.