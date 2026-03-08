Rita Matias anuncia gravidez

Kenedy: "Fui para Paris ganhar mais do dobro. Vivia sozinho, numa mansão"
Carlos Gonçalo Morais
Casou a 7 de dezembro com Hélio Filipe e agora o casal espera um filho.
Rita Matias está grávida. A deputada do Chega, que também foi candidata à Câmara Municipal de Sintra, espera um filho de Hélio Filipe, segurança pessoal de André Ventura, com quem casou em dezembro.
A revelação foi feita pela própria na sua página de Instagram, onde partilhou fotografias a mostrar a gravidez.
