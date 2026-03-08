Sábado – Pense por si

Rita Matias anuncia gravidez

SÁBADO
20:53
Casou a 7 de dezembro com Hélio Filipe e agora o casal espera um filho.

Rita Matias está grávida. A deputada do Chega, que também foi candidata à Câmara Municipal de Sintra, espera um filho de , segurança pessoal de André Ventura, com quem .

Rita Matias
Rita Matias Bruno Colaço/Correio da Manhã

A revelação foi feita pela própria na sua página de Instagram, onde partilhou fotografias a mostrar a gravidez.

