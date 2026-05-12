Ricardo Quaresma troca os relvados pela moda e lança coleção inspirada na sua carreira

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Ricardo Quaresma está a apostar numa nova fase da sua vida. O antigo internacional português lançou a coleção de roupa 'Beyond The Pitch', um projeto que cruza o universo do desporto com o lifestyle e que presta homenagem ao percurso marcante que construiu dentro dos relvados.

A famosa 'trivela', imagem de marca do ex-jogador, não ficou de fora da coleção e surge como um dos símbolos centrais desta nova aventura criativa.

"Ao longo da minha carreira vivi momentos inesquecíveis dentro e fora de campo. Estou numa nova fase da minha vida, em que quero partilhar essas histórias de uma forma diferente, através da moda", explicou Quaresma. E acrescentou: "'Beyond The Pitch' é a minha forma de olhar para o passado e ao mesmo tempo projetar algo para o futuro. É a minha história, contada de outra forma."

O lançamento da coleção foi comentado no 'Noite das Estrelas', da CMTV. Daniel Nascimento destacou que "o Quaresma foi o primeiro metrossexual do futebol porque sempre teve um estilo muito próprio, uma forma de estar muito independente e muito livre. O Quaresma entrava num sítio e era impossível não notar que ele lá estava".

Também Rui Figueiredo não poupou elogios ao ex-atleta. "É um ícone de moda, com um sentido de estética extraordinário. Veste-se sempre muito bem, seja qual for a ocasião", sublinhou.