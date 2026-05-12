Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Social

Ricardo Quaresma troca os relvados pela moda e lança coleção inspirada na sua carreira

CM 12 de maio de 2026 às 16:57
As mais lidas

Ex-internacional português apresentou a coleção 'Beyond The Pitch'.

Ricardo Quaresma está a apostar numa nova fase da sua vida. O antigo internacional português lançou a coleção de roupa 'Beyond The Pitch', um projeto que cruza o universo do desporto com o lifestyle e que presta homenagem ao percurso marcante que construiu dentro dos relvados.

Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma
Ricardo Quaresma

A famosa 'trivela', imagem de marca do ex-jogador, não ficou de fora da coleção e surge como um dos símbolos centrais desta nova aventura criativa.

"Ao longo da minha carreira vivi momentos inesquecíveis dentro e fora de campo. Estou numa nova fase da minha vida, em que quero partilhar essas histórias de uma forma diferente, através da moda", explicou Quaresma. E acrescentou: "'Beyond The Pitch' é a minha forma de olhar para o passado e ao mesmo tempo projetar algo para o futuro. É a minha história, contada de outra forma."

O lançamento da coleção foi comentado no 'Noite das Estrelas', da CMTV. Daniel Nascimento destacou que "o Quaresma foi o primeiro metrossexual do futebol porque sempre teve um estilo muito próprio, uma forma de estar muito independente e muito livre. O Quaresma entrava num sítio e era impossível não notar que ele lá estava".

Também Rui Figueiredo não poupou elogios ao ex-atleta. "É um ícone de moda, com um sentido de estética extraordinário. Veste-se sempre muito bem, seja qual for a ocasião", sublinhou.

Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Ricardo Quaresma lança coleção de roupa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ricardo Quaresma troca os relvados pela moda e lança coleção inspirada na sua carreira