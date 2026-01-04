Médio Oriente: Atriz Angelina Jolie mostra apoio ao povo de Gaza numa visita a Rafah

Angelina Jolie trabalhou durante duas décadas com a ACNUR e foi enviada especial desse organismo entre 2012 e 2022
A atriz norte-americana Angelina Jolie visitou sexta-feira o lado egípcio da passagem fronteiriça de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, segundo noticiaram meios de comunicação locais e israelitas, mostrando solidariedade para com o povo palestiniano.
Angelina Jolie visita Rafah e expressa solidariedade ao povo de GazaAP Photo
O outro objetivo da visita da atriz foi observar 'in loco' como estão a decorrer os trabalhos humanitários.
Segundo os meios de comunicação, a visita da atriz teve como objetivo avaliar a situação dos palestinianos que foram transferidos para o Egito para receber tratamento e analisar o fluxo de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, devastada pela ofensiva israelita.
Nas imagens da visita de Agenlina Jolie publicadas nas redes sociais pode ver-se a atriz a falar com autoridades, trabalhadores da Cruz Vermelha e com condutores de camiões que transportam ajuda humanitária.
Os principais organismos de direitos humanos e os próprios cidadãos de Gaza têm denunciado que a entrada de ajuda no enclave continua a ser insuficiente devido ao bloqueio mantido por Israel, apesar do acordo de cessar-fogo incluir a sua obrigação de aumentar a entrada diária de comida, combustível e medicamentos.
Angelina Jolie trabalhou durante duas décadas com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), foi enviada especial desse organismo entre 2012 e 2022 e partilha habitualmente nas suas redes sociais reflexões sobre assuntos humanitários, como o conflito palestiniano israelita.
Desde que Israel começou os ataques, após os atentados do Hamas de 07 de outubro de 2023 naquele país, o balanço de mortos na Faixa de Gaza já ultrapassou os 71.000, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.
