Príncipe Harry diz que o Daily Mail tornou a vida da sua mulher "num inferno"

Harry acusa a Associated Newspapers Limited de ter recolhido ilegalmente informações sobre a sua vida privada através de escutas. Esta quarta-feira esteve novamente em tribunal para testemunhar contra a dona do Daily Mail.

O príncipe Harry testemunhou esta quarta-feira em tribunal contra a Associated Newspapers Limited - a editora do jornal Daily Mail e do Mail on Sunday - que diz ter recolhido ilegalmente informações sobre a sua vida privada - acusação esta que a editora nega. Na audiência, visivelmente emocionado, falou sobre o impacto que esta suposta invasão teve na sua vida. "Eles continuam a perseguir-me, transformaram a vida da minha mulher num verdadeiro inferno", lamentou.



Príncipe Harry testemunha contra editora do Daily Mail em tribunal Foto AP/Kirsty Wigglesworth

Na mesma sessão, Harry criticou a forma como a sua vida privada foi "comercializada" pela imprensa. "Ter a minha vida, como a de outros, comercializada dessa forma, desde a adolescência, a vasculharem cada aspeto da minha vida privada, escutarem telefonemas, a conseguir passagens aéreas de forma fraudulenta, para que pudessem descobrir para onde eu ia. Era uma época em que todos competiam uns com os outros", recordou.

Harry considerou ainda "repugnante" a ideia de não ter direito à privacidade e disse que sempre suspeitou "que as pessoas próximas de mim, incluindo os meus colegas e segurança, fossem as fontes dessas informações privadas". Questionado sobre se o príncipe havia partilhado informações privadas com a jornalista do Daily Mail, Rebecca English, uma vez que a defesa garantiu que ambos seriam próximos, Harry negou essas alegações.

Ela sabia "como lidar bem com as pessoas", respondeu. "Ela fingiu ser outra pessoa para ter acesso a lugares onde provavelmente não deveria [estar]."

Harry recordou a agora editora da secção da Família Real como "uma jovem jornalista na época [que] tentava construir uma carreira ao usar a minha vida privada sem qualquer pudor".

O princípe Harry moveu um processo contra a Associated Newspapers Limited em 2022, por considerar que esta recorreu a supostas práticas ilegais de recolha de informações. Os alegados remontam a 1990 e estendem-se até 2010.