A atriz Eunice Muñoz foi internada esta segunda-feira no Hospital de Santa Cruz para realizar exames, sabe o CM.







Eunice Muñoz

A artista fez recentemente, dia 30 de julho, 93 anos.

De acordo com Lídia Muñoz, neta da artista, Eunice está internada, mas "não sofreu nenhum enfarte nem AVC", como apontaram alguns meios de comunicação.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Li´dia Mun~oz (@lidiamunoz) A também atriz pede respeito pela "recuperação e a privacidade de toda a família".

A atriz encontrava-se em digressão com a peça A Margem do Tempo, de Franz Xavier Kroetz, ao lado da neta, Lídia Muñoz. O final da digressão ocorre em novembro, no Teatro Nacional D. Maria II.Este ano, foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada pelo Presidente da República, assinalando os 80 anos de carreira.