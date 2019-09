Príncipe Carlos e as roupas feitas com urtigas

Há muito que Carlos de Inglaterra manifesta as suas preocupações ambientais e luta contra as alterações climáticas. O filho mais velho da rainha Isabel II tem quintas onde cultiva os seus próprios produtos biológicos e agora vai colaborar com o lançamento de uma linha de moda sustentável, através de uma parceria com a marca britânica Vin+Omi, com vestidos feitos de urtigas de Highgrove, a propriedade do príncipe. As peças elaboradas a partir das ervas daninhas chegam à passarela da Semana de Moda de Londres, já no próximo dia 13.Segundo o The Guardian, tudo começou com uma conversa casual entre Carlos e a dupla pioneira da moda sustentável, Vin (de nacionalidade britânica) e Omi (nascido em Singapura), há mais de um ano. Numa tentativa de desviar o assunto do casamento do filho Harry, que seria daí a dias, o príncipe disse que a sua quinta estava cheia de urtigas. Um convite para a Vin+Omi visitar Highgrove chegou logo a seguir.Os designers recrutaram uma equipa de estudantes da Oxford Brookes University para os ajudar a colher três mil urtigas. Agora, quando as mais de 10 peças de roupa de urtiga desfilarem na passarela, no último dia da Semana de Moda de Londres, o que "o público verá é um tecido que é uma espécie de alpaca ou uma lã muito fina. Quem não souber não imagina que é urtiga", revela Omi.As fibras de urtiga são transformadas em tecido desde a época romana, mas as novas técnicas permitem que as cordas fibrosas do caule se transformem numa fibra fofa do tipo lã, processadas com lixívia de água salgada ecológica para tirar o verde. A marca também tem acessórios feitos a partir de resíduos de plantas de Highgrove. O príncipe Carlos está tão entusiasmado com o projeto, dizem os designers, que costuma enviar cartas de encorajamento: "De vez em quando o carteiro aparece com uma carta registada, com o selo real." O Victoria & Albert Museum, em Londres, já pediu uma peça para os arquivos.