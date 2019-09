O Presidente dos Estados Unidos não gosta de ser fotografado com a sua filha Tiffany porque acha que ela está gorda e tem vergonha, segundo contou a assistente pessoal de Donald Trump, Madeleine Westerhout, num jantar com jornalistas. A revelação provocou um terramoto na Casa Branca, levando o Presidente a demitir Westerhout e a desmentir a história na sua conta no Twitter, se bem que no passado ele já criticou outras pessoas pelo peso, como Kim Kardashian quando estava grávida.Tiffany tem 25 e é a quarta filha de Trump, fruto do seu curto casamento com Marla Marples. Nunca teve uma relação próxima com o pai porque foi criada com a mãe e passava apenas duas semanas por ano em Mar-a-Lago, a propriedade do magnata em Palm Beach. Instalou-se em Nova Iorque em 2016 para apoiar a campanha presidencial – publica fotos com manifestações de afeto ao pai, no Instagram, onde ela tem 1 milhão de mil seguidores. Nessa altura, Tiffany estava tão elegante que alguns tabloides classificaram-na como "a filha sexy de Trump". Agora está mais volumosa, menos sofisticada na forma de vestir e tem sido comparada com Mariah Carey.Caprichosa como qualquer filha de milionário, já quis ser pop star, e chegou mesmo a gravar um single, designer e modelo. Adepta do botox, aparenta mais idade e não tem as feições tão finas como a irmã mais velha. Tiffany namora com Michael Boulos, de origem libanesa que cresceu em Lagos, na Nigéria. A sua família fundou a Boulos Enterprises, uma empresa de distribuição e comercialização de motocicletas.