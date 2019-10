O primeiro-ministro que deu €14,5 milhões a uma modelo

Candice van der Merwe

Em 2012, a modelo sul-africana Candice van der Merwe conheceu nas ilhas Seicheles o homem que lhe mudaria a vida: o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri. No ano seguinte, o político de 43 anos na altura começou a primeira de várias transferências para Candice, que tinha 20 anos, e que aumentaram a sua conta bancária dos quatro para os oito dígitos. Ao todo, recebeu €14,5 milhões.Candice e Saad, que na altura estava entre mandatos como primeiro-ministro sendo líder do seu partido, conheceram-se num clube privado para bilionários chamado The Plantation Club. Segundo ela, começaram um relacionamento amoroso.O jornal norte-americano The New York Times teve acesso a documentos do tribunal que comprovam as transferências bancárias porque Candice processou o Estado sul-africano pelos problemas que lhe deu. A modelo foi investigada devido ao repentino aumento dos seus rendimentos e chegou a ter os bens congelados. Porém, a transferência parece não ter violado leis nem do Líbano, nem da África do Sul. Foram feitas com o dinheiro de Saad Hariri. As transferências ocorreram entre os seus dois mandatos como primeiro-ministro, mas quando era líder do seu partido.Contudo, o NY Times descreve que a revelação deste caso surge num período complicado para Hariri, devido ao fim da sua empresa familiar e dos problemas nos meios de comunicação de que é proprietário. No Líbano, têm acontecido protestos contra o governo.As autoridades sul-africanas congelaram os bens de Candice, suspeitando que estivesse a ser usada para o seu pai esconder rendimentos. Em 2016, as duas partes chegaram a acordo. Mas em janeiro, Candice processou o Estado pelos danos causados: afinal, teve que vender a casa milionária que comprou num dos bairros mais exclusivos da Cidade do Cabo devido ao congelamento de bens, e as interferências da Justiça levaram ao fim do relacionamento com Hariri."A relação da queixosa com o senhor Hariri terminou, o que resultou na perda de benefícios financeiros para ela devido ao relacionamento se este pudesse persistir sem interferências", lê-se num documento do tribunal citado pelo jornal.