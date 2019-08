A mulher que está ao lado de Plácido Domingo há quase 60 anos

Em quase seis décadas de um casamento sólido nada fazia prever um escândalo desta magnitude, em que Plácido Domingo, de 78 anos, é agora acusado de assédio sexual por nove mulheres. Nestes momentos difíceis, Marta Ornelas está igualmente no centro das atenções.

A soprano mexicana, de 83 anos, é a segunda mulher do popular tenor espanhol e mãe dos seus dois filhos, Plácido e Álvaro, de 54 e 51 anos - o mais velho é cantor e compositor. O primeiro casamento de Plácido Domingo foi aos 16 anos, com Ana Maria Cué, uma estudante de piano de quem se divorciou um ano depois, quando já tinham um filho, José.

A "cantora mexicana do ano"

A 1 de agosto de 1962, o cantor casou-se com Marta Ornelas, que ele diz ser o amor da sua vida e conselheira. A mexicana abandonou a sua prometedora carreira para se dedicar à do marido. Um gesto que ele agradeceu publicamente num programa de televisão: "Foi a minha guia, a minha inspiração total. Ensinou-me tudo, foi ela que permitiu que eu chegasse onde cheguei".

Quando se conheceram no conservatório no México, Marta tinha sido nomeada "cantora mexicana do ano" e já casados ainda partilharam o palco por diversas vezes. Mas ao engravidar do primeiro filho decidiu que a família era a prioridade. Mais tarde voltou à opera como diretora e designer. A partir de 1991 dirigiu Samson e Dalila para o Teatro de la Ópera, em Porto Rico, e no ano seguinte esteve à frente da Tosca, no Teatro La Maestranza, em Sevilha, Espanha. Rigoletto foi outro dos seus grandes projetos para a Los Angeles Opera, na, Califórnia, EUA, em 1993.

Plácido e Marta têm tido uma vida muito cosmopolita. Depois de terem vivido em Israel, mudaram-se para Nova Jersey, nos EUA, na década de 80, e dividiram-se entre Nova Iorque e Barcelona. Têm casa em Madrid e passam temporadas em Acapulco, México, onde possuem uma casa de férias.