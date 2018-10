Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton - a mulher do príncipe William, e o marido, James Matthews, foram pais pela primeira vez esta notícia. A notícia está a ser avançada pela revista britânica Hello, que acrescenta que o parto aconteceu segunda-feira, sem especificar o sexo do bebé.

"James e Pippa tiveram um bebé. Ele nasceu na segunda-feira, 15 de Outubro, às 13h58, e pesa 3,600 kg. Encantados, a mãe e o bebé estão bem", revelou um porta-voz da família.

A irmã de Kate Middleton teve o seu filho no Hospital St. Mary, onde nasceram também George, Charlotte e Louis, filhos dos duques de Cambridge.

Este é o primeiro filho de Pippa e James, que subiram ao altar o ano passado, em Maio.