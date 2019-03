Kátia Aveiro revela sexo do bebé

Irmã de Cristiano Ronaldo anunciou, através de um bolo personalizado, estar grávida de uma menina.

Kátia Aveiro está grávida do terceiro filho e revelou este sábado o sexo do bebé. Foi através de um bolo com a frase "It's a girl" que a irmã de Cristiano Ronaldo revelou que vai ser mãe de uma menina. A cantora encontra-se com quatro meses de gestação



"Vem aí uma Mini mim", escreveu nas redes sociais acrescentando "vamos ter uma princesa" através de hashtags.



A cantora já é mãe de Rodrigo, de 18 anos, e Dinis, de sete anos, ambos fruto de relações anteriores.



A identidade do pai desta terceira filha é ainda desconhecida. Kátia, de 42 anos, anunciou a gravidez a 13 de fevereiro através das redes sociais.