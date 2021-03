O melhor rock do mundo em coleção da SÁBADO

A ordem não é cronológica.



O volume que a SÁBADO começa por distribuir, já na próxima quinta-feira, 25 de março, juntamente com a caixa arquivadora, é Sticky Fingers, álbum de 1971 que é já o 11º da discografia dos The Rolling Stones, banda formada em Londres em 1962 e que se estreou com um disco homónimo, só editado no Reino Unido, em 1964.



Não deixa, porém, de ser um registo marcante: é o primeiro em que participa o guitarrista Mick Taylor, que substituiu o malogrado Brian Jones, que já tinha sido despedido da banda quando morreu em 1969, afogado na piscina de sua casa, aos 27 anos, e que inaugurou uma fase bastante produtiva da banda – embora tenha dado lugar a Ron Wood em 1975 –, ao lado do vocalista Mick Jagger, do guitarrista Keith Richards, do baterista Charlie Watts (que se mantêm juntos até hoje) e do baixista Bill Wyman (que saiu em 1993).







O primeiro volume da coleção, Sticky Fingers, de 1971, é um álbum marcante: é o primeiro com o guitarrista Mick Taylor, que se manteve na banda até 1975 – uma fase muito produtiva DR



Os dois últimos volumes, em DVD, saem a 21 e 28 de outubro DR

Integrando êxitos como Brown Sugar e Wild Horses, Sticky Fingers será sucedido, nesta coleção que só se completará a 21 e 28 de outubro, com os dois DVDs Charlie Is My Darling e Rock and Roll Circus – únicos registos que custarão €12,95, e não €9,95 como os outros 30, 25 discos de estúdio e cinco ao vivo – por Beggars Banquet (1968), a 1 de abril, Let It Bleed (1969), a 8, e Exile On Main Street (1972), a 15.Estes quatro discos são considerados pelos especialistas os melhores da banda, muitas vezes aclamados como verdadeiras obras-primas do rock.Contudo, há outros highlights a ter em conta, de Their Satanic Majesties Request (1967) ou It’s Only Rock ‘n Roll (1974) a Undercover (1984), Steel Wheels (1989) – que deu origem à digressão mundial Urban Jungle, a primeira da banda a passar por Portugal, em 1990, levando ao rubro um Estádio de Alvalade, em Lisboa, repleto – ou Voodoo Lounge (1993).Apenas o último álbum de inéditos dos Rolling Stones até à data, Blue & Lonesome, de 2016, não faz parte desta coleção exclusiva da