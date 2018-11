O casal tem dois filhos em comum: Elliot, de 20 anos, e Helen, de 6, nascida de uma barriga de aluguer em 2011. Em 2016, De Niro anunciou que Elliot sofre de autismo.De Niro é ainda pai de Raphael e Drena, do seu 1.º casamento com Diahnne Abbott, e dos gémeos Aaron e Julian, nascidos de uma barriga de aluguer durante a sua relação com a modelo Toukie Smith.