O último baile do império

Os milhares de cariocas que se juntaram no Cais Pharoux, no rio de Janeiro, nunca tinham visto nada assim. A ilha inteira foi coberta por mais de 700 lâmpadas venezianas, alimentadas por um gerador – uma grande inovação para a época. À entrada, um bosque artificial de palmeiras tropicais, construído de propósito para a ocasião, surpreendia os convidados que eram recebidos por meninas disfarçadas de fadas e sereias.Era um cenário quase inédito para a família imperial - D. Pedro II não gastava dinheiro público em nada que não fosse para proveito da população. Nas ruas, a banda da polícia tocava valsas, havia gente elegante e famosa a desfilar e os imperadores chegaram com pompa. Tudo era fascinante e imperdível naquela noite. Aquele sábado, 9 de novembro de 1889, era o dia do luxuoso Baile da Ilha Fiscal, o evento mais marcante da monarquia brasileira e que ditou o fim do império.