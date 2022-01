Isabel II reforça popularidade num dos seus piores anos

Quase a completar 96 anos, a 21 de abril, e 70 de reinado, que cumpre a 6 de fevereiro, Isabel II reforçou a sua popularidade num ano marcado pela morte do marido, Filipe de Edimburgo, ao fim de 73 anos de casamento. O ano de 2021 foi especialmente ingrato para ela e para a monarquia, tendo em conta os escândalos do seu filho preferido, o príncipe André, com o envolvimento no escândalo sexual de Jeffrey Epstein, e os problemas que o príncipe Harry e Meghan Markle lhe provocaram com a polémica entrevista a Oprah Winfrey, em que acusaram a família real de racismo.