A fotografia de Blaya e Conan Osíris que está a dar que falar

Blaya e Conan Osíris partilharam uma fotografia que está a dar motivo de conversa pelas redes sociais. Através do Instagram, os cantores partilharam uma imagem onde Conan Osíris surge a tapar o peito de Blaya - e as opiniões são diversas.No Instagram de Blaya a fotografia conta com quase 30 mil gostos e no de Osíris com mais de 10 mil.Entre os elogios à fotografia surgem também algumas críticas. "O que é demais é demais é moléstia também Blaya… gostava de pedir a opinião do teu marido sobre isto", escreveu uma utilizadora. Blaya respondeu: "Manda-lhe mensagem privada a perguntar"."Gosto muito de ti Blaya, mas disto não gostei" ou "Com todo o respeito acho que és uma excelente cantora mas isto é de mais", são alguns dos comentários à publicação da cantora.