Várias notícias davam conta de que a cantora estaria pronta para abandonar Portugal, mas afinal, aparentemente, quer apenas sair de Lisboa.

Madonna comprou uma casa no Palácio do Ramalhete, em Lisboa, onde habitou nos últimos meses. Mas aparantemente está à procura de uma mudança de ares, mais precisamente para o Alentejo. De acordo com o Jornal de Notícias, a norte-americana está à procura de adquirir uma propriedade em Portalegre.



De acordo com o diário, a quinta terá já pertencido ao empresário Miguel Paes do Amaral e tem bastante espaço para andar a cavalo - talvez até gravar um videoclipe com o animal dentro de casa - e, ao mesmo tempo, fica perto do aeródromo de Ponte de Sor.



No início do mês tinha sido avançado que Madonna havia decidido voltar para os Estados Unidos.