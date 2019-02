Uma das mulheres que o acusa é Mandy Moore, que em 2016 se divorciou do músico. "A música era um ponto de controlo para ele", relatou a atriz protagonista de This Is Us ao NY Times. Casou com Adams em 2009.



Outro caso é o de Ava. Quando tinha 14 anos, conheceu Ryan Adams. Era 2013 e ela estava a começar uma carreira na música. Travou conhecimento com Adams e começaram a trocar mensagens. Em determinado ponto, começaram a tornar-se sexualmente explícitas.



Adams chegou a despir-se em videochamadas. O músico e Ava nunca se conheceram, mas enquanto ela tinha 15 e 16 anos mantiveram a relação online através de mensagens escritas.



"Diz-me que a tua mãe não nos vai matar se descobrir que nós trocamos mensagens", escreveu o músico. Noutra mensagem, vista pelo NY Times, Adams pede a Ava que toque "no mamilo".



No Twitter, Ryan Adams considerou que o artigo era "impreciso de forma perturbadora" mas afirmou que não era "um homem perfeito". "Não sou um homem perfeito e cometi muitos erros. A qualquer pessoa que tenha magoado, apesar de sem intenção, peço desculpas profundas e sem reservas."



"O quadro que o artigo pinta é impreciso de forma perturbadora. Alguns detalhes estão mal representados; alguns são exagerados; outros são só falsos. Eu nunca teria interações pouco apropriadas com alguém que soubesse ser menor de idade. Ponto final", acrescentou.



Adams já trabalhou com John Mayer, Willie Nelson e Norah Jones.

