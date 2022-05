Morreu o ator Ray Liotta, aos 67 anos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ator Ray Liotta morreu, aos 67 anos, quando estava a rodar um novo filme, na República Dominicana. Segundo o Deadline, o ator morreu durante o sono







REUTERS/Mario Anzuoni

Liottta ficou conhecido por filmes como Tudo Bom Rapazes e estava agora a filmar Dangerous Waters. Deixa uma filha, Karsen, e estava noivo de Jacy Nittolo.Ultimamente o ator tinha participado em filmes como História de um Casamento, No Sudden Move ou Os Muitos Santos de Newark. Tinha terminado ainda as gravações de Cocaine Bear (realizado por Elizabeth Banks) e estava no elenco de um filme com o título provisório de The Substance, onde entrariam também Dmei Moore ou Margaret Qualley.Foi nomeado para um Globo de Ouro pelo filme Selvagem e Perigosa, de 1986. A partir daí a sua carreira ficou lançada: protagonizou Campo de Sonhos onde deu vida ao jogador de beisebol banido Shoeless Joe Jackson e, em seguida, vestiu a pele do gangster Henry Hill em Tudo Bons Rapazes de Scorsese.