Doença rara vai limitar os compromissos oficiais da princesa durante alguns períodos.

A princesa Mette-Marit da Noruega foi diagnosticada com fibrose pulmonar, doença rara que a vai afastar dos compromissos oficiais. O quadro clínico da mulher de Haakon foi revelado num comunicado emitido pela casa real norueguesa, onde se anunciou ainda que Mette-Marit vai fazer tratamentos no Hospital Nacional, em Oslo, contando com a colaboração de médicos estrangeiros.



"Sofro, há vários anos, de problemas de saúde regulares e agora sabemos mais sobre os mesmos. [Este diagnóstico] Vai fazer com que a minha capacidade de trabalho varie. O príncipe herdeiro e eu decidimos informar-vos já pois, no futuro, pode ser necessário planear períodos sem actividades oficiais, dependendo do tratamento e dos momentos em que a doença estiver mais activa", explicou a princesa, através da casa real, assumindo ter ficado "contente" pela doença ter sido diagnosticada a tempo.



Segundo a Federação Portuguesa do Pulmão, "a fibrose pulmonar é uma doença rara, em que ocorre cicatrização do tecido pulmonar, com espessamento e rigidez". "Numa fase inicial da doença, podem não estar presentes quaisquer sintomas. Contudo, à medida que a fibrose evolui, torna-se cada vez mais evidente uma falta de ar [dispneia] desencadeada pela actividade física [por exemplo, com o andar], que progride e acaba por se manifestar com a tarefas tão simples como o tomar banho, vestir ou falar", explica ainda a associação.



Mette-Marit, de 45 anos, tem dois filhos em comum com o príncipe Haakon, e um rapaz de uma relação anterior.