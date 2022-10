Seis anos depois, Rihanna tem uma nova música

A artista escreveu "Lift Me Up" em homenagem ao ator Chadwick Boseman, protagonista de "Pantera Negra", que morreu em 2020. Música entra na sequela do filme de ação, que estreia a 10 de novembro em Portugal.

