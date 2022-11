Rihanna convida Johnny Depp para programa de moda

O ator, que viu a reputação manchada durante o julgamento de difamação contra a ex-mulher Amber Heard, vai participar no espetáculo de moda da marca de Rihanna, Savage X Fenty Vol.4.

Johnny Depp vai aparecer no programa de desfile de moda da marca de Rihanna, Savage X Fenty. O convite surge cinco meses depois do julgamento por difamação que a vedeta de Hollywood lançou contra a ex-mulher, Amber Heard, por esta ter escrito num artigo de opinião do Washington Post em que referia ter sido vítima de violência doméstica.