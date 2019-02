A presença de Perry no remake da série não é uma certeza. Ainda que o ator tenha dado a entender que já não tinha nada que o ligasse a Dylan McKay, tanto a sua participação como a de Shannen Doherty continuam a ser faladas. Na minissérie que sairá este ano, os atores já confirmados - Jason Priestley,Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling - vão fazer de si próprios e regressar a Beverly Hills.



Atualmente, Luke Perry participa na série Riverdale, que se grava em Los Angeles, e faz parte da lista de estrelas que Tarantino convidou para participarem em Once upon a time in Hollywood.

O ator Luke Perry, um dos protagonistas da famosa série dos anos 90 do século passado Beverly Hills 90210 foi internado de urgência num hospital de Los Angeles depois de sofrer um AVC. A notícia foi tornada pública horas depois da Fox anunciar o regresso da série aos ecrãs no verão deste ano; mas, segundo o portal de notícias TMZ, o problema de saúde aconteceu esta quarta-feira.Os meios de emergência chegaram a casa do ator, de 52 anos, logo de manhã, depois de terem sido alertados por uma chamada telefónica feita para os bombeiros. Perry foi então transportado para o hospital mais perto de casa, onde permanece com internado com prognóstico reservado, segundo os media norte-americanos. "O senhor Perry está em observação", limitou-se a dizer um representante do ator à revista People.