class="twitter-tweet" data-lang="pt"> Veja a apresentação de Lady Gaga e Bradley Cooper no #Oscars cantando Shallow, eleita a Melhor Canção Original:pic.twitter.com/B7Wd2idEzM — ? Vinícius Augusto ? (@ViniciusAugust7) 25 de fevereiro de 2019

Shallow, do filme Assim Nasce uma Estrela, venceu o prémio de Melhor Canção Original. Antes de lhe ser entregue o prémio, Lady Gaga subiu ao palco com Bradley Cooper para intepretar a canção - e apaixonou os utilizadores do Twitter.