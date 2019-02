Foi o médico que convenceu Selma Blair a dar a primeira entrevista desde que, em outubro do ano passado, assumiu publicamente ter sido diagnosticada com esclerose múltipla. Desde essa altura, a atriz desapareceu de qualquer aparição pública até à noite dos Oscares – apoiada numa bengala, foi a figura de destaque da festa da Vanity Fair. Dias depois, ao programa Good Morning America contou a luta que vivia contra o seu próprio corpo e como as lágrimas que chorou quando conheceu a doença que a afetava não foram de tristeza.

"Quando recebi o diagnóstico, chorei de alívio", confessou. Os seus sintomas – que duravam há muito tempo - passavam a ter uma explicação e Selma deixara de ter que se "resignar" ao estar a perder o controlo do corpo. "Finalmente, sabia o que fazer para tratar de um corpo do qual tinha perdido completamente o controlo", acrescentou, tendo contado também que antes do diagnóstico se refugiou no álcool para combater a dores que sentia.





