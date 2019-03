Jogador alcoolizado conduz carro contra estação de serviço e é despedido

O Osijek, terceiro classificado no campeonato croata, não perdoa comportamentos irresponsáveis, mesmo que venham de jogadores promissores como é o caso de Petar Bockaj.

O médio causou um acidente grave quando, alcoolizado, 'espetou' o carro contra uma zona comercial de uma bomba de gasolina, provocando estragos muito avultados. E além de ter colocado vidas em risco, Petar Bockaj, de 22 anos, fugiu do local.



Segundo a imprensa do país, o jogador, que vinha de um concerto, atirou o Mercedes contra a montra porque, alegadamente, ter-se-á irritado por os empregados não lhe venderem uma bebida por se encontrarem na mudança de turno.



Internacional pelas seleções jovens da Croácia, o médio estava no Osijek desde a época passada e era um dos jogadores mais utilizados pelo treinador da equipa.