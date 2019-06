O advogado António Leitão revelou que Luciana e o ex-companheiro, Daniel, estão a tentar chegar a acordo: "Ainda não há nova data marcada. Esperemos que seja para breve. As partes estão a falar porque neste momento está tudo a tentar ser resolvido por acordo. Estamos a tentar resolver a situação fora do tribunal".



O profissional explicou que o ex-casal tem mantido contacto regular devido à guarda das filhas Amoor e Valentine, de apenas um ano.



"O pai tem estado com as filhas nos exatos termos que ele pediu. Está com as meninas mais que o fim-de-semana de quinze em quinze dias, como pediu".



António Leitão garante que a artista está focada no trabalho: "A Luciana quer que tudo se resolva o mais breve possível por que tem a vida profissional para cuidar. Eles falam um com o outro, mas ainda não chegaram a um entendimento".

A primeira sessão do julgamento do divórcio de Luciana Abreu e Daniel Souza agendada para esta terça-feira, 25, acabou desmarcada por força da greve dos funcionários judiciais em marcha.Ainda assim, a artista e o advogado deslocaram-se ao Tribunal de Cascais para a sessão. À saída do edifício, a estrela da SIC escusou-se a fazer declarações.