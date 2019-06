Terá mesmo Cristiano Ronaldo deixado mesmo 20 mil euros de gorjeta aos empregados de uma mansão onde se instalou com a família, a mulher Georgina Rodriguez, o filho mais velho, Cristiano Jr., e um grupo de amigos, na Costa Navarino, na Grécia? Esta foi a questão que a imprensa de todo o mundo tem colocado, nas últimas horas. Segundo, o próprio staff da Royal Villa Methoni, uma espetacular propriedade de 630 m2, junto à praia de Las Dunas, cujo aluguer fica, no mínimo, por 8 mil euros/noite, e onde no ano passado Andrea Agnelli, presidente da Juventus, o convenceu a assinar pelo clube.De acordo com a imprensa grega, o internacional português, de 34 anos, gostou tanto da casa – que tem, entre muitas outras coisas, um mordomo durante 24 horas, um chef, ginásio, spa, campo de golfe e acesso privado à praia – e do serviço, que depois de pagar quase 60 mil euros por tudo, deixou 20 mil euros de gratificação, como garantiram alguns empregados à estação de televisão Fox Sports. Ao deixar a Villa Methoni, no último domingo, CR7 e o seu grupo voltaram para o iate África I – que custa ao segundo desportista mais bem pago do mundo 217 mil euros por semana – e rumaram ao Mónaco.

Cristiano Ronaldo tem partilhado com os 172 milhões de seguidores que tem no Instagram as suas férias em alto mar no fabuloso iate, que possui quatro quartos, com cama king size, e outros dois com duas camas, jacuzzi, solário, ginásio, uma enorme sala de refeições, outra de cinema, vários salões e muitos "brinquedos" náuticos, como motas de água, esquí aquático, paddle board, wake board e um escorrega gigante. As fotos que CR7 publica atingem perto de 10 milhões de "gostos".