Foto: Direitos Reservados

As fotografias publicadas por Kylie Jenner nas redes sociais dão quase sempre que falar. Desta vez, não foi excepção e tudo por causa dos lábios da mais nova do clã Kardashian.Este domingo, a jovem empresária colocou uma imagem com uma amiga que mostrava os seus lábios muito mais pequenos. Uma seguidora reparou no detalhe e comentou que estava iguais aos da "velha Kylie". A irmã de Kim não se fez rogada e explicou o que se passava: "Livrei-me de todos os preenchimentos [nos lábios]".O recurso de Kylie – tal como de toda a família – a procedimentos estéticos sempre foi amplamente comentado. Kylie começou a recorrer a injecções de botox nos lábios ainda era adolescente – e negou durante muito tempo que o fizesse. Mais tarde, acabou por assumir o uso de botox, do qual parece ter abdicado aos 20 anos.