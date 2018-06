Kim Kardashian foi escolhida como Influencer do ano durante os Prémios de Moda CFDA, entregues em Nova Iorque. No palco, a estrela norte-americana de reality show brincou com a conquista e com a maior parte das fotografias que coloca nas suas redes sociais.

"Estou um pouco surpreendida com o facto de ganhar um prémio de moda porque estou quase sempre nua", disse, demonstrando sentido de humor, antes de passar para os agradecimentos: "É uma grande honra, obrigada à CFDA!"

A empresária apresentou-se no evento com um conjunto em tons creme de Rick Owens, um dos seus estilistas favoritos.

Os prémios CFDA condecoraram ainda Naomi Campbell, Raf Simons e as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen.