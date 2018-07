George Clooney all'ospedale: con la sua moto è finito contro un'auto che stava svoltando https://t.co/yG2jA4OomJ pic.twitter.com/MqZDD7oKpU — La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) 10 de julho de 2018

George Clooney ficou ferido esta terça-feira na sequência de um acidente na Sardenha, em Itália, e foi transportado para o hospital. O actor seguia numa scooter quando colidiu com um carro, segundo avança a imprensa italiana.O estado de saúde de Clooney ainda não é conhecido. De acordo com a imprensa local, o actor foi levado para o hospital da região de Olbia, na Sardenha, onde foi internado.Clooney havia deixado o hotel, onde está hospedado para gravar uma nova série Catch-22, antes do acidente acontecer.A imprensa italiana avança que George Clooney foi socorrido pelo motorista do automóvel envolvido na colisão.